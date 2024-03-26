كان في السجن.. السنغال تنتخب أصغر رئيس لها

بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات والأزمات، انُتخب رئيس جديد للسنغال في استحقاق انتخابي حسم بين الاستمرارية والتغيير الذي قد يكون جذرياً.



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وسيصبح فاي الذي بلغ الـ 44، ولم يسبق أن تولّى أي منصب وطني، خامس رئيس للسنغال وأصغر الرؤساء سناً في هذا البلد الواقع في الغرب الإفريقي الذي تقطنه 18 مليون نسمة.



وهي المرّة الأولى في 12 استحقاقاً انتخابياً بالاقتراع العام يفوز مرشّح من المعارضة من الدورة الأولى. ويزداد هذا الفوز المدفوع بالرغبة في التغيير إن لم يكن بالقطيعة أهمّية في ضوء العدد الكبير من الأصوات الذي حصده فاي. فمن المرتقب أن يصبح المرشح المعارض لمؤسسات النظام، باسيرو ديوماي فاي، الذي كان يقبع في السجن قبل حوالى 10 أيام رئيساً للسنغال بعدما أقرّ أكبر خصومه بفوزه التاريخي من الدورة الأولى للانتخابات والذي يعدّ بمثابة زلزال سياسي.وسيصبح فاي الذي بلغ الـ 44، ولم يسبق أن تولّى أي منصب وطني، خامس رئيس للسنغال وأصغر الرؤساء سناً في هذا البلد الواقع في الغرب الإفريقي الذي تقطنه 18 مليون نسمة.وهي المرّة الأولى في 12 استحقاقاً انتخابياً بالاقتراع العام يفوز مرشّح من المعارضة من الدورة الأولى. ويزداد هذا الفوز المدفوع بالرغبة في التغيير إن لم يكن بالقطيعة أهمّية في ضوء العدد الكبير من الأصوات الذي حصده فاي.

وأشادت الولايات المتحدة بالمسار الديموقراطي في السنغال، وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن "التزام الشعب السنغالي بالمسار الديموقراطي يصبّ في قلب صداقتنا العميقة وروابطنا الثنائية الوطيدة"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "فرحت بتنظيم الانتخابات".(الميادين نت)