Advertisement

عربي-دولي

كان في السجن.. السنغال تنتخب أصغر رئيس لها

Lebanon 24
26-03-2024 | 00:36
A-
A+
Doc-P-1179329-638470321904355459.jpg
Doc-P-1179329-638470321904355459.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات والأزمات، انُتخب رئيس جديد للسنغال في استحقاق انتخابي حسم بين الاستمرارية والتغيير الذي قد يكون جذرياً.
 
فمن المرتقب أن يصبح المرشح المعارض لمؤسسات النظام، باسيرو ديوماي فاي، الذي كان يقبع في السجن قبل حوالى 10 أيام رئيساً للسنغال بعدما أقرّ أكبر خصومه بفوزه التاريخي من الدورة الأولى للانتخابات والذي يعدّ بمثابة زلزال سياسي.
Advertisement

وسيصبح فاي الذي بلغ الـ 44، ولم يسبق أن تولّى أي منصب وطني، خامس رئيس للسنغال وأصغر الرؤساء سناً في هذا البلد الواقع في الغرب الإفريقي الذي تقطنه 18 مليون نسمة.

وهي المرّة الأولى في 12 استحقاقاً انتخابياً بالاقتراع العام يفوز مرشّح من المعارضة من الدورة الأولى. ويزداد هذا الفوز المدفوع بالرغبة في التغيير إن لم يكن بالقطيعة أهمّية في ضوء العدد الكبير من الأصوات الذي حصده فاي.
 
وأشادت الولايات المتحدة بالمسار الديموقراطي في السنغال، وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن "التزام الشعب السنغالي بالمسار الديموقراطي يصبّ في قلب صداقتنا العميقة وروابطنا الثنائية الوطيدة"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "فرحت بتنظيم الانتخابات".(الميادين نت)
 
 
المصدر: الميادين نت
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:36 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:38 | 2024-03-26
02:36 | 2024-03-26
02:13 | 2024-03-26
01:45 | 2024-03-26
01:32 | 2024-03-26
01:25 | 2024-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24