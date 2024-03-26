هجوم موسكو: فيديو للحظة اعتقال أحد المنفذين.. اختبأ فوق شجرة

أظهر مقطع فيديو عملية اعتقال أحد منفذي الهجوم على قاعة "كروكوس سيتي" للحفلات الموسيقية في موسكو، وذلك بعد محاولته التخفي متسلقا شجرة في إحدى غابات مقاطعة بريانسك الحدودية.



ووفقا للمقطع المصور من قبل أحد أفراد قوات الأمن الروسية الذين شاركوا في عملية الاعتقال، يظهر داليرجون ميرزويف على إحدى الأشجار محاصرا من قبل قوات الأمن، وبعد قفزه محاولا الهرب تم إلقاء القبض عليه، وتم التحقيق معه فورا بسؤاله عن اسمه الكامل ولأي جهة يعمل، ومن ثم تم تفتيشه وتقيده.

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واعترف ميرزويف ويبلغ من العمر 32 عامًا، وهو مواطن من طاجيكستان، ولديه أربعة أطفال قصر، بجميع التهم الموجهة إليه في الهجوم الدامي على العاصمة الروسية، حسب ما أفادت الخدمة الصحافية لمحكمة مدينة موسكو.



وكان لدى ميرزويف إقامة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر في نوفوسيبيرسك في روسيا.



متهمون بـ"الإرهاب"

ووضعت المحكمة رهن الحبس الاحتياطي لمدة شهرين الأفراد الأربعة المشتبه بتنفيذهم هجوما على قاعة للحفلات في ضاحية العاصمة الروسية خلّف 137 قتيلا.



وقالت محكمة باسماني في موسكو في بيان، إن الرجال الأربعة متهمون بـ"الإرهاب" ويواجهون عقوبة السجن مدى الحياة.



وقد تُمدّد فترة حبسهم الاحتياطي المقررة حتى 22 أيار، في انتظار محاكمتهم التي لم يُحدّد موعدها بعد. (العربية)













