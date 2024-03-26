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إقتصاد

بينها لبنان.. ألمانيا ترصد 45 مليون يورو لمساعدة الأونروا

Lebanon 24
26-03-2024 | 01:32
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أعلنت وزارتا الخارجية والتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانيتان في بيان مشترك، الإثنين 25 آذار 2024، تفاصيل التمويل الذي سيقدم لدعم أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إذ تعتزم ألمانيا تقديم 45 مليون يورو في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية.
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وستقوم وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية بتزويد "الأونروا" بمبلغ 15 مليون يورو لدعم توفير الخدمات الصحية والتعليم للاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان، إضافة إلى 7 ملايين يورو من خلال برنامج "النقد مقابل العمل" في لبنان.

كما ذكر البيان أن وزارة الخارجية ستقدم 23 مليون يورو لدعم اللاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان وسوريا، ومن أجل دعم تقديم المعونات الغذائية في الضفة الغربية.

كذلك، أضافت أن "المساهمات المعلنة جزء من دعمنا الإقليمي المنتظم للأونروا". (عربي بوست)
المصدر: الجزيرة نت

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