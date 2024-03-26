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عربي-دولي

هنية الى ايران.. هذا ما سيبحثه

Lebanon 24
26-03-2024 | 02:13
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ذكرت قناة برس تي.في الإيرانية الرسمية أن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) سيتوجه إلى طهران اليوم للقاء مسؤولين إيرانيين وذلك بعد يوم من تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار بين إسرائيل و"حماس".
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وتدعم إيران حركة "حماس" في الحرب المستمرة منذ نحو ستة أشهر في غزة وأدت لمقتل أكثر من 32 ألف فلسطيني.
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