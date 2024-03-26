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عربي-دولي

العواصم العربية تنتفض لأجل غزة.. مسيرات وحشود بالآلاف (فيديو)

Lebanon 24
26-03-2024 | 02:50
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تشهد عدة عواصم عربية انتفاضة شعبية رافضة للحرب على غزة، التي وصلت الى يومها الـ 171 في ظل صمت دولي وعربي.
 
وفي السياق، دعا نشطاء على مواقع الواصل الاجتماعي إلى مسيرات في العاصمة المصرية، القاهرة أسوة بالمسيرات الحاشدة التي جرت الأسبوع الجاري في عدد من العواصم العربية على رأسها عمان بالأردن، والرباط والدار البيضاء في المغرب.
 



وحاصرت حشود ضخمة من المتظاهرين الأردنيين سفارة الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الرابية بالعاصمة عمّان، مساء الاثنين.
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وأطلق الآلاف من المشاركين في المظاهرة هتافات تدعم المقاومة الفلسطينية.
 
 
كما تظاهر المئات من المغاربة، بعدد المدن المغربية الكبرى تضامنا مع غزة، مطالبين بـ"وقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان القطاع"، و"وقف تجويع غزة". مرددين، شعارات تطالب بحماية المدنيين بالقطاع، ومنع "إسرائيل" من خططها تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
 
وخرجت حشود مغربية في مدنية طنجة شمال المغرب، في تظاهرات نصرة لغزة في حرب الإبادة التي تتعرض لها يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
 
وردد المشاركون بالتظاهرة هتافات ترفض التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وتندد بالحرب على غزة مطالبة بوقف الحرب وتقديم المساعدات لأهالي غزة، جاء على رأسها " أنا مغربي أنا ضد التطبيع والخيانة".
 
كذلك، خرج آلاف العراقيين في مسيرة حاشدة مساء الاثنين، تنديدا بالمجازر الإسرائيلية الوحشية ضد قطاع غزة.

وتجمهر عراقيون في منطقة المنصور بالعاصمة، وبدأوا بالسير مشيا على الأقدام، وهتفوا لفلسطين والمقاومة وأهالي غزة.
 
المصدر: عربي21

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