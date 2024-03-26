قبل إعلان ملكي مرتقب... ما حقيقة تغيير "بي بي سي" لون شعارها للأسود؟

يثير الوضع الصحي للأميرة كايت منذ أسابيع موجة محمومة من الشائعات والتكهنات خصوصا بعد نشر صورة لها منتصف اذار تبين أنها معدلة، ما أجج نظريات مؤامرة نسفت الجهود الرامية لطمأنة الجمهور بشأن صحتها، ووصل الأمر بالبعض للتشكيك حتى بأن تكون أميرة ويلز لا تزال على قيد الحياة.

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وفي هذا السياق نشرت صفحات على مواقع التواصل خبرا مفاده أن هيئة الإذاعة البريطانية غيرت لون شعارها للأسود حديثا استعدادا للإعلان عن خبر مهم بخصوص العائلة الملكية البريطانية.

لكن الادعاء خطأ، فـ"بي بي سي" تعتمد اللون الأسود في أحد حساباتها منذ سنوات، ولم تنشر أي خبر عن إعلان مرتقب للعائلة الملكية.

وجاء في المنشورات صور لحساب شبكة "بي بي سي" البريطانية، يظهر فيها الشعار باللون الأسود.



وقال الناشرون إن "بي بي سي" غيرت لونها الأحمر "للون الحداد" استعدادا لإعلان وفاة أحد أفراد العائلة الملكية البريطانية، فيما ذهبت تعليقات للقول إن الأمر مرتبط بـ"اختفاء الأميرة كايت".



الأميرة كايت

وحظيت هذه المنشورات بآلاف المشاركات باللغة العربية على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك وبلغات أجنبية، في وقت يثير الوضع الصحي للأميرة كايت، منذ أسابيع موجة محمومة من الشائعات والتكهنات بعد خضوعها لعملية جراحية كبرى في البطن في منتصف يناير ونشر قصر كنسينغتون صورة لها بمناسبة عيد الأم، تبين أنها معدلة.



وأفسح الغياب الطويل للأميرة التي تعد من أكثر النساء اللواتي تلتقط لهن صور في العالم، المجال للتحليلات على أنواعها، خصوصا بعد نشر صورة لها في العاشر من مارس وهي مبتسمة ومحاطة بأطفالها بمناسبة عيد الأم، تبين أنها معدلة، ما دفع خمسا من كبرى وكالات الأنباء التي نشرتها (ومنها وكالة فرانس برس) إلى حذفها من خدماتها.





وتلك الصورة، التي كان يفترض أن تشكل ردا على النظريات المتداولة ووضع حد لها، أججت نظريات مؤامرة نسفت الجهود الرامية لطمأنة الجمهور بشأن صحتها ووصل الأمر بالبعض للتشكيك حتى بأن تكون أميرة ويلز لا تزال على قيد الحياة.

حقيقة المنشورات

إلا أن ما قيل عن تغيير "بي بي سي" لون شعارها إلى الأسود حديثا ونشرها خبرا مرتبطا بإعلان ملكي مرتقب غير صحيح.

فالبحث في حسابات "بي بي سي"، يظهر أن العديد من أقسامها على مواقع التواصل الاجتماعي لا تكتسي اللون الأسود، باستثناء الحساب العام.



وبالبحث في صفحة هذا الحساب على فيسبوك، يتضح أن صورة الشعار باللون الأسود جرى تحميلها منذ سنة 2022، أي أن وجود هذا اللون على منصات بي بي سي ليس حديثا مثلما ادعت المنشورات.



وفي حديث مع وكالة فرانس برس، أفاد مسؤول في هيئة الإذاعة البريطانية أن ما يروج على مواقع التواصل بخصوص لون الشعار غير صحيح.



وقال المسؤول لخدمة تقصي صحة الأخبار في وكالة فرانس برس في 21 اذار الحالي "هذا الشعار كان أسود منذ سنوات".



من جهة أخرى وبعد انتشار هذه الادعاءات نفسها باللغة الإنكليزية على نطاق واسع، نشرت صحفية تعمل لدى بي بي سي كمحررة مساعدة متخصصة في متابعة أساليب التضليل الإعلامي، توضيحا على حسابها في منصة أكس تشرح فيه اختلاف الألوان في منصات الشبكة مع تأكيدها على أن الحساب العام يتخذ اللون الأسود في حين هناك حسابات تتخذ ألوانا أخرى إلى جانب اللون الأحمر المعتاد لبي بي سي. (الحرة)