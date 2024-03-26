بعد التوترات الكبيرة.. الأزمة الإسرائيلية البرازيلية تهدأ

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قال سفير إسرائيل لدى البرازيل يوم الاثنين إن الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت قبل شهر عندما شبه الرئيس البرازيلي الحرب الإسرائيلية على حماس في قطاع غزة بالإبادة الجماعية النازية خلال الحرب العالمية الثانية بدأت تهدأ.وقال السفير دانيال زونشاين "نحاول إخماد النيران ويحدونا الأمل". وأضاف "سيستغرق الأمر بعض الوقت للعودة إلى العلاقات الكاملة".واهتزت العلاقات بين البلدين عندما أثار الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي يزور أديس أبابا لحضور قمة الاتحاد الأفريقي، غضب إسرائيل قائلا إن السابقة التاريخية الوحيدة لسقوط قتلى في غزة هي الإبادة الجماعية النازية لليهود.وتم استدعاء سفير البرازيل لدى إسرائيل فريد ماير للقاء وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في اليوم التالي لتوبيخه في متحف تاريخ الهولوكوست في القدس. وأعلن كاتس أن لولا غير مرحب به في إسرائيل حتى يعتذر، وهو ما لم يفعله.وتم استدعاء ماير إلى برازيليا ولم يحدد موعد لعودة السفير إلى إسرائيل.(رويترز)