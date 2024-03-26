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عربي-دولي

بعد فوزٍ تاريخيّ للمعارضة.. رئيس السنغال يعد بإصلاح البلاد

Lebanon 24
26-03-2024 | 04:06
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طمأن الفائز بالانتخابات الرئاسية في السنغال، باسيرو ديوماي فاي، شركاء بلاده، بأنّها ستظلّ "الحليف الآمن والموثوق به"، وذلك في أول خطاب يلقيه منذ الزلزال السياسي الذي أحدثه فوزه التاريخي من الدورة الأولى.
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وقال الرئيس المنتخب في خطاب متلفز: "أودّ أن أقول للمجتمع الدولي ولشركائنا الثنائيين والمتعدّدي الأطراف، إنّ السنغال ستحتفظ بمكانتها دائماً، وستظلّ البلد الصديق والحليف الآمن والموثوق به، لأيّ شريك سينخرط معنا في تعاون شريف ومحترم ومثمر للطرفين". 

وأضاف: "أطلق نداءً إلى إخواننا الأفارقة للعمل معاً من أجل تعزيز المكاسب التي تمّ تحقيقها في عمليات تحقيق التكامل في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، مع تصحيح نقاط الضعف وتغيير بعض الأساليب والاستراتيجيات والأولويات السياسية".

وعلى الصعيد الداخلي، أكّد فاي أنّ المشاريع ذات الأولوية في عهده ستكون "المصالحة الوطنية وإعادة بناء المؤسسات"، بالإضافة إلى "تخفيض كبير في تكاليف المعيشة"، مضيفاً: "أنا ملتزم بالحكم بتواضع وشفافية وبمحاربة الفساد على المستويات كافة".

والرئيس المنتخب الذي بلغ لتوّه الـ44 عاماً، لم يسبق له أن تولّى أيّ منصب وطني منتخب، وكان يقبع في السجن قبل حوالى 10 أيام بعدما أقرّ أكبر خصومه بفوزه التاريخي من الدورة الأولى للانتخابات
وهنّأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فاي على فوزه، مؤكّداً أنّه يتطلّع إلى "العمل معه".(الميادين نت)
 
المصدر: الميادين نت
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