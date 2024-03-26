بعد اصطدام سفينة كبيرة به... شاهد لحظة انهيار جسر في مدينة أميركية

انهار جسر "فرانسيس سكوت كي" بمدينة بالتيمور الأميركية في ساعة مبكرة، الثلاثاء، بعد اصطدام سفينة كبيرة به، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية مشيرة إلى تسجيل مصور للحادثة.

وقالت سلطة النقل في ولاية ماريلاند إن جميع خطوط الملاحة مغلقة في الاتجاهين بسبب "حادثة" على الجسر مؤكدة تغيير مسارات المرور.





وأوضحت الشرطة، الثلاثاء، أن انهيار الجسر في بالتيمور بولاية ماريلاند الأميركية يترافق مع احتمالات بسقوط عمال في النهر، بعد اصطدام سفينة شحن بالجسر.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن حجم الأضرار التي لحقت بالجسر البالغ طوله ثلاثة كيلومترات لم يتضح بعد.

The Francis Scott Key Bridge in Baltimore, Maryland which crosses the Patapsco River has reportedly Collapsed within the last few minutes after being Struck by a Large Container Ship; a Mass Casualty Incident has been Declared with over a Dozen Cars and many Individuals said to… pic.twitter.com/SsPMU8Mjph — OSINTdefender (@sentdefender) March 26, 2024 Advertisement

وأكدت هيئة النقل بولاية ماريلاند "أُغلقت جميع الممرات في كلا الاتجاهين بسبب واقعة بجسر كي. وجاري إعادة توجيه حركة المرور".

ولم تستجب شرطة بالتيمور ولا إدارة الإطفاء بالمدينة لطلبات للتعليق من قبل رويترز.



ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع قتلى. (الحرة)