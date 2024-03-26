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عربي-دولي

بعد اصطدام سفينة كبيرة به... شاهد لحظة انهيار جسر في مدينة أميركية

Lebanon 24
26-03-2024 | 04:18
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انهار جسر "فرانسيس سكوت كي" بمدينة بالتيمور الأميركية في ساعة مبكرة، الثلاثاء، بعد اصطدام سفينة كبيرة به، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية مشيرة إلى تسجيل مصور للحادثة.
وقالت سلطة النقل في ولاية ماريلاند إن جميع خطوط الملاحة مغلقة في الاتجاهين بسبب "حادثة" على الجسر مؤكدة تغيير مسارات المرور.


وأوضحت الشرطة، الثلاثاء، أن انهيار الجسر في بالتيمور بولاية ماريلاند الأميركية يترافق مع احتمالات بسقوط عمال في النهر، بعد اصطدام سفينة شحن بالجسر.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن حجم الأضرار التي لحقت بالجسر البالغ طوله ثلاثة كيلومترات لم يتضح بعد.
 
 
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وأكدت هيئة النقل بولاية ماريلاند "أُغلقت جميع الممرات في كلا الاتجاهين بسبب واقعة بجسر كي. وجاري إعادة توجيه حركة المرور".
ولم تستجب شرطة بالتيمور ولا إدارة الإطفاء بالمدينة لطلبات للتعليق من قبل رويترز.

ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع قتلى. (الحرة)

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