استهداف اللجان الانتخابية البريطانية الكترونيا.. وكشف لسجلات الناخبين

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أعلنت الحكومة البريطانية أنّ منظمات على صلة ببكين، استهدفت بحملتين إلكترونيتين "خبيثتين" اللجنة الانتخابية وبرلمانيين بريطانيين، في اتهام سارعت بكين إلى نفيه.وقال نائب رئيس الوزراء، أوليفر دوودن، في خطاب امام البرلمان، "يمكنني أن اؤكد أن جهات مرتبطة بالنظام الصيني مسؤولة عن هجومين إلكترونيين خبيثين استهدفا مؤسساتنا الديموقراطية ونوابنا".وأعلنت اللجنة الانتخابية البريطانية التي تشرف على الانتخابات في المملكة المتحدة في آب 2023، بدون أن تذكر الصين بالاسم، أنها تعرضت لهجوم إلكتروني من "جهات معادية" تمكنت من الوصول إلى نظامها منذ أكثر من عام.وسمح الهجوم بالوصول إلى خوادم تضم نسخا من سجلات انتخابية تحتوي على بيانات 40 مليون ناخب، بحسب وسائل إعلام بريطانية.وأضاف أن "محاولات التدخل هذه في النظام الديموقراطي للمملكة المتحدة لم تنجح".(سكاي نيوز عربية)