عرّابة الإستيطان تظهر من جديد: غزة فارغة الآن فماذا ننتظر؟

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عاد المستوطنون اليهود، للترويج، من أجل احتلال قطاع غزة، وإنشاء مستوطنات فيه، بعد ظهور عرابة الحركة الاستيطانية للاحتلال، دانييلا ويز، 78 عاما، والتي تقول إن لديها قائمة بـ500 عائلة مستعدة حالا للإنتقال إلى غزة.وتعلق غيرين أن الكثير من المستوطنين احتفظوا بحلم أو الحلم البعيد المنال للعودة إلى غزة التي انسحبت منها إسرائيل في عام 2005، حيث فككت المستوطنات وأجلى الجيش حوالي 9,000 مستوطنا من هناك. وقد شهدت غيرين عملية الإجلاء في حينه، حيث شعر الكثيرون منهم بأن الدولة الإسرائيلية خانتهم.وقدمت ويز لغيرين خارطة للضفة الغربية عليها نقاط زهرية. وهي نقاط منتشرة على كل الخريطة وتبتلع أراضي الفلسطينيين وحلمهم ببناء دولتهم. وهناك حوالي 700,000 مستوطن يعيشون فيها والعدد في زيادةوقالت إن "العرب الغزيين لن يبقوا في قطاع غزة" و "من سيبقى؟ اليهود". وتزعم أن الفلسطينيين في غزة يريدون مغادرتها ويجب على بقية الدول استقبالهم.وأضافت:" المنطقة فارغة الآن و لا تحتاج للتفكير في أي مكان ستقيم فيه المستوطنة وكل ما تحتاجه هو العودة وبناء مستوطنة جديدة".(عربي 21)