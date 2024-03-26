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عربي-دولي
قبل تنفيذ العملية.. هكذا وصل عناصر داعش إلى موسكو
Lebanon 24
26-03-2024
|
05:02
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قال مسؤول تركي، اليوم الثلاثاء، إن بعض المشتبه فيهم بتنفيذ "هجوم موسكو" كانوا يتنقلون بحرية بين تركيا وروسيا، فيما أعلن وزير الداخلية التركي أن بلاده ألقت القبض على 147 شخصا بسبب علاقات مزعومة بتنظيم داعش.
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وأوضح المسؤول التركي إن اثنين من المشتبه بهم في "هجوم كروكوس" في موسكو، تنقلا "بحرية" بين تركيا وروسيا، مشيرا إلى عدم وجود مذكرة توقيف بحقهما.
وكان مسؤول أمني تركي قال، أمس الاثنين، إن منفذي "هجوم كروكوس" مروا بتركيا لتجديد تصاريح الإقامة الروسية.
وأوضح المسؤول الأمني التركي، الذي اشترط عدم كشف هويته، لرويترز، إن المسلحين الطاجيك الذين نفذوا الهجوم الدموي الذي وقع في إحدى ضواحي موسكو الأسبوع الماضي دخلوا تركيا ومكثوا لفترة وجيزة لتجديد تصاريح إقامتهم الروسية لكن لم يتحولوا إلى التطرف هناك.
وأضاف المسؤول أنه لم يكن هناك مذكرات اعتقال بحق المهاجمين مما يعني أنه كان بوسعهم السفر بحرية بين تركيا وروسيا وإنهم عاشوا في موسكو لفترة طويلة.
وأردف أن اثنين من المهاجمين غادرا تركيا على متن طائرة إلى روسيا في نفس الرحلة في الثاني من آذار 2024.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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