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هل يمكن إجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار.. خبيرة قانونية تجيب

Lebanon 24
26-03-2024 | 05:12
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استبعدت مديرة الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ليما بسطامي، التزام إسرائيل بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف إطلاق نار بقطاع غزة في شهر رمضان.

وقالت بسطامي: "من المتوقع عدم التزام إسرائيل بقرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة".
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وأضافت: "إسرائيل تمتلك تاريخا حافلا من عدم الالتزام بالقرارات الدولية، بما في ذلك الصادرة عن مجلس الأمن".

وتابعت: "دائما ما يمر عدم التزام إسرائيل هذا دون مساءلة أو محاسبة من أي جهة، سواء على مستوى الدول، أو مؤسسات المجتمع الدولي، بما فيها الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن نفسه".

وأردفت: "رغم إلزامية القرار فإنه لم يشمل أي تدابير أو عقوبات تلقائية يمكن لمجلس الأمن اتخاذها في حال عدم التزام إسرائيل، كونه قرارا صادرا بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة".

وترى أيضًا أنه "من المستبعد أن يكون هناك قرار بموجب الفصل السابع يتضمن فرض عقوبات اقتصادية أو دبلوماسية، أو استخدام القوة العسكرية، في حال عدم اتباع إسرائيل لوقف إطلاق النار في القطاع، بسبب وجود فيتو أمريكي قد يعرقل ذلك".(القدس العربي)
المصدر: القدس العربي
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