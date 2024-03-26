مصر تناقش مع حركة فتح تطورات الكارثة في غزة

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري وفدا من حركة فتح الفلسطينية لمناقشة الكارثة الإنسانية في غزة.

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وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن وزير الخارجية المصري استقبل وفداً من حركة فتح الفلسطينية برئاسة السيد محمود العالول نائب رئيس الحركة، وإجراء مشاورات وتنسيق مستمر مع الجانب الفلسطيني لوقف الحرب الإسرائيلية والكارثة الإنسانية في غزة، وتقديم الدعم اللازم لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون.وكانت الخارجية المصرية قد رحبت أمس الاثنين بإعتماد مجلس الأمن قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الأزمة وبعد محاولات للتوصل إلى قرار. (RT)