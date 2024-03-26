أميركا تبني ميناء غزة.. بدماء وأشلاء الشهداء

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قال شهود عيان فلسطينيون من غزة، إن عشرات الجرافات والشاحنات العملاقة، والتي حرم القطاع منها رغم المناشدات من أجل انتشال الشهداء والمصابين من تحت الركام، تعمل بشكل متواصل، من أجل إنشاء الرصيف البحري الذي تحدثت عنه الولايات المتحدة.المهندس المدني الفلسطيني فتحي رياض، يقول إن "بناء الرصيف البحري يحتاج إلى مئات آلاف الأطنان من ركام المنازل المدمرة وهذا يعني جمعه من جميع مناطق مدينة غزة باعتبارها الأقرب للميناء الجديد".وأضاف رياض للأناضول: "نقل هذه الأطنان من الركام يحتاج إلى عدد كبير من الشاحنات والجارفات العملاقة وبالتالي لا يمكن الاعتماد على ما هو متوفر من آليات في القطاع لدى الشركات المحلية لأنها ذات إمكانيات ضعيفة".ويشير إلى أن عشرات الآليات الضخمة دخلت إلى غزة خلال الأسابيع الماضية وبدأت بالفعل بنقل كميات هائلة من ركام المنازل إلى الميناء الجديد.ويقول فلسطينيون نزحوا مؤخرا من مدينة غزة إلى جنوب القطاع عبر شارع "الرشيد" المحاذي لشاطئ البحر، إنهم شاهدوا عشرات الشاحنات تنقل ركام المنازل التي قصفتها إسرائيل في مناطق متفرقة من مدينة غزة إلى منطقة الميناء الجديد.ويضيف الشهود أن مئات المنازل التي دمرتها إسرائيل ما يزال تحت أنقاضها جثث للشهداء لم تتمكن طواقم الانقاذ من انتشالهم بسبب ضعف الإمكانيات، ومن المؤكد أن كميات الركام الكبيرة التي يتم نقلها ممزوجة بأشلاء أو حتى دماء ضحايا العدوان.(عربي21)