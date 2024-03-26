Advertisement

عربي-دولي

محققون روس في طاجيكستان لاستجواب أسر مشتبه بهم في هجوم موسكو.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
26-03-2024 | 05:54
A-
A+
Doc-P-1179479-638470512608233852.png
Doc-P-1179479-638470512608233852.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت 3 مصادر أمنية في طاجيكستان ان محققين وصلوا إلى البلاد من روسيا ، اليوم الثلاثاء، لاستجواب أسر أربعة رجال متهمين بتنفيذ هجوم دام على قاعة للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو.

وذكرت المصادر التي لم تكن مخولة بالتحدث لوسائل الإعلام، أن مسؤولي الأمن في طاجيكستان أحضروا الأسر إلى العاصمة دوشنبه من مناطق مختلفة من الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.
Advertisement

بعد أيام من المجزرة التي شهدتها موسكو، الجمعة، تحتجز السلطات الروسية 11 شخصاً على صلة بالهجوم الذي نفّذه مسلحون اقتحموا قاعة "كروكوس سيتي هول" حيث أطلقوا النار على الحاضرين ثم أضرموا النار في المبنى، في اعتداء أوقع 139 قتيلاً على الأقل. ويتوقع مسؤولون أن ترتفع حصيلة القتلى، إذ يواصل عناصر الإنقاذ، الثلاثاء، عمليات البحث في الموقع عن جثث ضحايا بينما ما زال 97 شخصاً في المستشفى.

وفي السياق، أفاد مصدر أمني تركي وكالة فرانس برس، الثلاثاء، أن اثنين من المشتبه بهم الأربعة الذين أوقفوا في روسيا للاشتباه بضلوعهم في اعتداء موسكو، كانا يتنقلان "بحرية" بين روسيا وتركيا وغادرا الأراضي التركية في 2 آذار على متن طائرة إلى روسيا.

وقال المسؤول إن شمس الدين فريدوني وراشاباليزود سعيد أكرامي "كانا يتنقلان بحرية بين روسيا وتركيا لعدم وجود مذكرة توقيف بحقهما".

وتزامن ذلك مع إعلان وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا اليوم الثلاثاء أن السلطات قبضت على 147 شخصا للاشتباه في صلاتهم بتنظيم داعش في عمليات على مستوى البلاد.

وكتب في منشور على منصة إكس أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه بهم في عمليات متزامنة في 30 إقليما. وأضاف أنه تبين أن المشتبه بهم كانوا ينشطون داخل تنظيم داعش وانخرطوا في صراع مسلح ضمن التنظيم وساعدوا في تمويله.

وطلبت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، اليوم الثلاثاء، من محكمة "باسماني" إلقاء القبض على متهم ثامن في قضية الهجوم الإرهابي على قاعة الحفلات الموسيقية في "كروكوس سيتي هول" في كراسنوغورسك في ضواحي موسكو.

ووفقا لما صرح به المكتب الصحافي لمحكمة "باسماني" لوكالة "تاس": فإنّ "المحكمة تلقّت التماسا من لجنة التحقيق لاعتقال كاسيموف أليشير خاتاموفيتش، المشتبه بتورطه في الهجوم على مجمع "كروكوس سيتي هول". (العربية)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:23 | 2024-03-26
07:19 | 2024-03-26
06:58 | 2024-03-26
06:30 | 2024-03-26
06:11 | 2024-03-26
05:44 | 2024-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24