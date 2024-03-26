بهذه الكلمة وصف بيسكوف الشامتين بهجوم "كروكوس"

اعتبر الناطق باسم الكرملين أن الذين يشمتون بالهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس"، لا يمكن أن يطلق عليهم أي وصف غير الحثالة.

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وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: "أما أولئك الذين يشمتون بالمأساة الرهيبة التي نعيشها، فنعم هناك حثالة يفعلون ذلك. سواء كان ذلك زلة لسان أو غير ذلك، فلا يستحقون أي وصف آخر".جاء كلام بيسكوف هذا في تعليقه على زلة لسان المستشار السابق في مكتب الرئاسة الأوكرانية أليكسي أريستوفيتش، والتي اعتبرها البعض إشارة إلى احتمال تورط كييف في الهجوم الإرهابي. (روسيا اليوم)