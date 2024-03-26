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عربي-دولي

بهذه الكلمة وصف بيسكوف الشامتين بهجوم "كروكوس"

Lebanon 24
26-03-2024 | 06:58
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اعتبر الناطق باسم الكرملين أن الذين يشمتون بالهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس"، لا يمكن أن يطلق عليهم أي وصف غير الحثالة.
 
وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: "أما أولئك الذين يشمتون بالمأساة الرهيبة التي نعيشها، فنعم هناك حثالة يفعلون ذلك. سواء كان ذلك زلة لسان أو غير ذلك، فلا يستحقون أي وصف آخر".
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جاء كلام بيسكوف هذا في تعليقه على زلة لسان المستشار السابق في مكتب الرئاسة الأوكرانية أليكسي أريستوفيتش، والتي اعتبرها البعض إشارة إلى احتمال تورط كييف في الهجوم الإرهابي. (روسيا اليوم) 
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