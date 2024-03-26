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عربي-دولي

على متن جرارات... مزارعون يقفلون شوارع في بروكسل

Lebanon 24
26-03-2024 | 07:23
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أغلقت الجرارات شوارع قرب مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل حيث كان وزراء زراعة دول الاتحاد الأوروبي يعتزمون مناقشة أزمة قطاع الزراعة التي أدت لأشهر من الاحتجاجات في جميع أنحاء الكتلة، بحسب "روسيا اليوم".
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ويحتج المزارعون على كل شيء بداية من الروتين المفرط إلى الإجراءات البيئية المتزايدة والواردات الرخيصة والممارسات التجارية التي يصفونها بـ"غير العادلة".

ومع احتجاجات شهدتها فنلندا واليونان وبولندا وإيرلندا، حصل المزارعون بالفعل على عدد كبير من التنازلات من الاتحاد الأوروبي والسلطات الوطنية، بداية من تخفيف الضوابط على المزارعين إلى إضعاف القواعد المتعلقة بالمبيدات الحشرية والبيئة.

اقترحت المفوضية الأوروبية هذا الشهر إضعاف أو خفض القواعد في مجالات مثل دورة المحاصيل، وحماية غطاء التربة، وأساليب الحرث.

كما سيعفى صغار المزارعين، الذين يمثلون حوالي ثلثي القوى العاملة وهم الأكثر نشاطا داخل حركة الاحتجاج على مستوى القارة، من بعض الضوابط والعقوبات بموجب القواعد الجديدة.

ويقول علماء بيئة ونشطاء في مجال المناخ: "إن التغيير في سياسات الاتحاد الأوروبي تحت ضغط المزارعين المحتجين أمر مؤسف".
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