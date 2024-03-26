نتنياهو: لن نرضخ لمطالب حماس "الوهمية"

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إدعت إسرائيل اليوم ان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تطرح مطالب "وهمية" في المفاوضات غير المباشرة بشأن هدنة في غزة، قائلة في بيان لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، نقلته وكالة "رويترز" "إن هذه المطالب تظهر أن الحركة لا تكترث بالتوصل إلى اتفاق".وفي المحادثات التي جرت بوساطة قطرية ومصرية، أرادت حماس أن يفضي أي وقف لإطلاق النار إلى إنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية.