مصادر إيرانية تكشف: مقتل ضابط برتبة عقيد بهجوم دير الزور

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أكدت مصادر أمنية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنها قصفت أهدافا تابعة للحرس الثوري شرقي سوريا، في إشارة للضربات الجوية التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 عنصرا من المقاتلين الموالين لإيران في وقت سابق من صباح اليوم.وقالت المصادر الأمنية الإسرائيلية إن "الأهداف التابعة لفيلق القدس التي تم استهدافها تتعلق بتهريب السلاح لحزب الله".ونقلت مصادر إيرانية عن الحرس الثوري الإيراني أنه أعلن مقتل ضابط برتبة عقيد في الهجوم الذي وقع شرقي سوريا. (سكاي نيوز عربية)