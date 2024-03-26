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عربي-دولي
شركة "ميرسك للشحن" تنفي تعرض إحدى سفنها لهجوم حوثي
Lebanon 24
26-03-2024
|
11:19
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نفت شركة ميرسك للشحن، اليوم الثلاثاء، تعرض إحدى سفنها لهجوم حوثي. وقالت إن السفينة ساراتوجا التابعة لم تواجه أي مخاطر.
وفي وقت سابق، أعلنت جماعة الحوثيين اليوم الثلاثاء أنها شنت هجمات على مدمرتين أميركيتين في البحر الأحمر.
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كما قال الحوثيون في بيان إنهم شنوا هجمات على 4 سفن في خليج عدن والبحر الأحمر خلال الـ72 ساعة الماضية.
وقال بيان للجماعة إنها نفذت "ست عمليات عسكرية خلال الـ72 ساعة الماضية بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات الـمسيَّرة، استهدفت أربع سفن ومدمرتين حربيتين في خليج عدن والبحر الأحمر، وعدداً من الأهداف الإسرائيلية في منطقة أم الرشراش".
وأوضح البيان أن الجماعة استهدفت بأربع عمليات مشتركة أربع سفن، منها سفينة MAERSK SARATOGA الأميركية في خليج عدن، وسفينة APL DETROIT الأميركية في البحر الأحمر وسفينة HUANG PU البريطانية في البحر الأحمر وسفينة PRETTY LADY والتي كانت متجهة إلى موانئ إسرائيل، بحسب بيان الحوثيين. (العربية)
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