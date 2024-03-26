بسبب أوكرانيا.. دولة أوروبية تحذر من اندلاع حرب عالمية ثالثة

أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن التصريحات الصادرة عن الدول الأعضاء في حلف "الناتو" حول إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا تجعل خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة أشد احتمالا.



وقال سيارتو: "إنه أمر خطير حقا لأننا لا نريد مواجهة التهديدات. إن الخطر المرعب لحرب عالمية ثالثة يقترب".

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وشدد على أنه يتعين على الدول الأعضاء في "الناتو" أن تدرك أنه في مثل هذا الوضع الحرج، ليس للأفعال أهمية كبيرة فحسب، بل للكلمات أيضا.



واعتبر أن مخاطر نشوب صراع واسع النطاق تتزايد في كل مرة يتم فيها الحديث عن إرسال قوات إلى الأراضي الأوكرانية من الدول الأعضاء في "الناتو". (روسيا اليوم)