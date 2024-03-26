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الدفاع الأميركية: حماية الفلسطينيين من الأذى ضرورة أخلاقية واستراتيجية

Lebanon 24
26-03-2024 | 12:35
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 اعتبر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن حماية المدنيين الفلسطينيين من الأذى ضرورة أخلاقية واستراتيجية، واصفا الوضع في غزة بأنه "كارثة إنسانية والوضع يزداد سوءا".

 جاء ذلك في بداية اجتماعه مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في مقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

 ورأى اوستن أن عدد الضحايا المدنيين في غزة مرتفع للغاية والمساعدات منخفضة للغاية.

 وأكد أن الولايات المتحدة لن ترتاح إلى حين عودة جميع الرهائن الإسرائيليين.

 أما وزير الدفاع الإسرائيلي فلفت إلى أن بلاده تحارب في 7 جبهات وستعمل على هزيمة حماس وإعادة الرهائن.

( lbc)
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