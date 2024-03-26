Advertisement

عربي-دولي

اصطدام مروع بين قطارين على طريق القاهرة – الإسكندرية في مصر

Lebanon 24
26-03-2024 | 13:15
A-
A+
Doc-P-1179630-638470759126699611.jpeg
Doc-P-1179630-638470759126699611.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

اصطدم جرار عند مزلقان قرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا في محافظة المنوفية بقطار رقم 15 المتجه من القاهرة إلى الإسكندرية، ما أثار فزع الركاب ونزولهم على جانبي الرصيف.

وكشف مصدر مسؤول لموقع "مصراوي" أن سائق الجرار تعرض لحالة إغماء وفقد سيطرته على الجرار ما تسبب في تخطيه الحاجز والاشارة الضوئية بالخطأ والاصطدام بالقطار الآخر من الخلف.

 ونجح مختصون في السيطرة على الجرار، فيما لما يتأثر قطار "القاهرة الإسكندرية" بأي تلفيات وعاد الركاب له مجددا وسار في رحلته ومساره المحدد، كما خضع سائق الجرار للعلاج وتلقى الإسعافات الاولية بمستشفى قويسنا العام.

 هذا وانتقل قيادات هيئة السكة الحديد وقيادات الأمن لموقع الحادث، وتقرر نقل الجرار إلى محطة قطارات قويسنا للفحص والمعاينة وتقديم تقرير فني عن حالته.

( روسيا اليوم)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:15 | 2024-03-26
15:14 | 2024-03-26
15:00 | 2024-03-26
14:40 | 2024-03-26
14:38 | 2024-03-26
14:20 | 2024-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24