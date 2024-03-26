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عربي-دولي

مسؤولة أممية: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة

Lebanon 24
26-03-2024 | 13:06
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أشارت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الثلاثاء، إلى انها تعتقد أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ السابع من تشرين الاول ترقى إلى حد الإبادة الجماعية، ودعت الدول إلى فرض عقوبات وحظر أسلحة على الفور.
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وقالت ألبانيز أمام مجلس حقوق الإنسان، وهي تعرض تقريرها المعنون (تشريح إبادة جماعية): "من واجبي رسميا الإبلاغ عن أسوأ ما يمكن للبشرية أن تفعله وأن أقدم النتائج التي توصلت إليها".


واضافت: "أجد أسبابا منطقية للاعتقاد بأن الحد الأدنى الذي يشير إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين كمجموعة في غزة قد استُوفي"، مشيرة إلى "مقتل ما يزيد على 30 ألفا من الفلسطينيين".


وتابعت: "أدعو الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها التي تبدأ بفرض حظر على الأسلحة وعقوبات على إسرائيل، وبالتالي ضمان عدم تكرار ذلك في المستقبل".
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