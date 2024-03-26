Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي يقيل أمين مجلس الأمن القومي والدفاع

Lebanon 24
26-03-2024 | 13:35
A-
A+
Doc-P-1179645-638470777669418766.jpg
Doc-P-1179645-638470777669418766.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، مرسوما يقضي بإقالة أمين مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا أوليكسي دانيلوف.

 وجاء في المرسوم الذي نُشر على الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس أوكرانيا، أنه تمت إقالة دانيلوف.

 ولم يذكر المرسوم الأسباب الكامنة وراء قرار الإقالة.

 ووفقا لمرسوم آخر وقعه زيلينسكي، تم تعيين رئيس جهاز المخابرات الخارجية أولكسندر ليتفينينكو أمينا لمجلس الأمن القومي والدفاع خلفا لدانيلوف.

 كما عين زيلينسكي، أوليغ إيفاشينكو رئيسًا لجهاز المخابرات الخارجية، بموجب مرسوم ثالث أصدره.

 ( الأناضول)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:15 | 2024-03-26
15:14 | 2024-03-26
15:00 | 2024-03-26
14:40 | 2024-03-26
14:38 | 2024-03-26
14:20 | 2024-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24