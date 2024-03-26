زيلينسكي يقيل أمين مجلس الأمن القومي والدفاع

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، مرسوما يقضي بإقالة أمين مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا أوليكسي دانيلوف.

وجاء في المرسوم الذي نُشر على الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس أوكرانيا، أنه تمت إقالة دانيلوف.

ولم يذكر المرسوم الأسباب الكامنة وراء قرار الإقالة.

ووفقا لمرسوم آخر وقعه زيلينسكي، تم تعيين رئيس جهاز المخابرات الخارجية أولكسندر ليتفينينكو أمينا لمجلس الأمن القومي والدفاع خلفا لدانيلوف.

كما عين زيلينسكي، أوليغ إيفاشينكو رئيسًا لجهاز المخابرات الخارجية، بموجب مرسوم ثالث أصدره.

( الأناضول)