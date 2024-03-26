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عربي-دولي

مسؤول روسي يتهم واشنطن ولندن وكييف بالوقوف وراء اعتداء موسكو

Lebanon 24
26-03-2024 | 14:00
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اتهم رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، الثلاثاء، الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وأوكرانيا بالوقوف وراء الهجوم الإرهابي على قاعة احتفالات في موسكو.

 جاء ذلك في معرض رده على سؤال صحفي، عما إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وأوكرانيا تقف وراء الهجوم الإرهابي في موسكو، أم لا، حيث أجاب بالقول "نعتقد أن الأمر هكذا".

 وقال: "كان المجرمون ينوون الهرب عبر الحدود إلى أراضي أوكرانيا. ووفقا لمعلوماتنا الميدانية الأولية، كان هناك من ينتظرهم (...) لقد أرادوا على الجانب الآخر استقبالهم كأبطال".

 وذكر بورتنيكوف أنه لم يتم بعد تحديد من طلب تنفيذ هذه الجريمة، "لكن الأجهزة الأمنية الروسية ترى من قام بتنظيم وتجنيد الجناة".

 كما ادعى أن أوكرانيا تقوم بإعداد وتدريب مسلحين في الشرق الأوسط، وأن وجود أشخاص من جنسيات مختلفة يقاتلون على الجبهة ضد روسيا مؤشر على ذلك.

 وقال إنه ينبغي تصنيف جهاز الأمن الأوكراني "SBU" "تنظيما إرهابيا".

  ( الأناضول)
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