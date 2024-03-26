بحريق داخل منزله... وفاة نجل أمير تنظيم القاعدة في اليمن

كدت مصادر إعلامية عن وفاة خالد محمد زيدان، نجل الأمير الفعلي لتنظيم القاعدة الإرهابي محمد صلاح الدين زيدان المعروف بسيف العدل.



وأوضحت مصادر، أن نجل أمير تنظيم القاعدة المعروف بـ"سيف العدل"، ويدعى خالد محمد صلاح الدين زيدان، توفي في اليمن، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان متأثراً بحروق بالغة في جسده نتجت عن محاولته إنقاذ ابنه من حريق نشب في بيته قبيل شهر رمضان. (العربية)

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