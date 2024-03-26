17
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
19
o
بشري
16
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بحريق داخل منزله... وفاة نجل أمير تنظيم القاعدة في اليمن
Lebanon 24
26-03-2024
|
14:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
كدت مصادر إعلامية عن وفاة خالد محمد زيدان، نجل الأمير الفعلي لتنظيم القاعدة الإرهابي محمد صلاح الدين زيدان المعروف بسيف العدل.
وأوضحت مصادر، أن نجل أمير تنظيم القاعدة المعروف بـ"سيف العدل"، ويدعى خالد محمد صلاح الدين زيدان، توفي في اليمن، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان متأثراً بحروق بالغة في جسده نتجت عن محاولته إنقاذ ابنه من حريق نشب في بيته قبيل شهر رمضان. (العربية)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في إطلالة نادرة: والدة باميلا الكيك تُفاجئ الجمهور.. صبية وجميلة! (صور)
Lebanon 24
في إطلالة نادرة: والدة باميلا الكيك تُفاجئ الجمهور.. صبية وجميلة! (صور)
02:53 | 2024-03-26
26/03/2024 02:53:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تشهده 70% من عائلات لبنان
Lebanon 24
هذا ما تشهده 70% من عائلات لبنان
16:23 | 2024-03-25
25/03/2024 04:23:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"احترمي رمضان".. زوجة المذيع اللبناني الشهير تتعرّض للهجوم بسبب إطلالتها (صور)
Lebanon 24
"احترمي رمضان".. زوجة المذيع اللبناني الشهير تتعرّض للهجوم بسبب إطلالتها (صور)
05:43 | 2024-03-26
26/03/2024 05:43:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" سيقطع "كهرباء إسرائيل".. تقرير يتحدث
Lebanon 24
"حزب الله" سيقطع "كهرباء إسرائيل".. تقرير يتحدث
17:07 | 2024-03-25
25/03/2024 05:07:03
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن غارة بوداي... ما هو عدد الشهداء؟
Lebanon 24
آخر خبر عن غارة بوداي... ما هو عدد الشهداء؟
12:37 | 2024-03-26
26/03/2024 12:37:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:15 | 2024-03-26
هل تبيع تركيا السلاح إلى إسرائيل؟
15:14 | 2024-03-26
مشاكل كبيرة تُواجه المصابين في الجيش الإسرائيليّ... هكذا أصبح وضعهم الصحيّ
15:00 | 2024-03-26
من هم اليهود الحريديم.. ولماذا يرفضون الخدمة العسكرية في الجيش الاسرائيلي؟
14:40 | 2024-03-26
كولومبيا تلوح بقطع العلاقات مع إسرائيل حال رفضها وقف إطلاق النار
14:38 | 2024-03-26
إعلان عاجل من الجيش الإسرائيليّ... هذا ما كشفه عن مصير مروان عيسى
14:20 | 2024-03-26
بعد الخطأ الذي تسبب في سحب 40 مليون دولار.. هل استعاد البنك أمواله؟
فيديو
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
03:48 | 2024-03-25
26/03/2024 21:31:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
01:53 | 2024-03-25
26/03/2024 21:31:54
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
Lebanon 24
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
04:52 | 2024-03-22
26/03/2024 21:31:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24