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إعلان عاجل من الجيش الإسرائيليّ... هذا ما كشفه عن مصير مروان عيسى

Lebanon 24
26-03-2024 | 14:38
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ الجيش الإسرائيليّ تمكّن من اغتيال مروان عيسى.
 
 
وقال أدرعي: "بناء على المعلومات الاستخباراتية المتوفرة لدينا يمكن تأكيد أمر القضاء على مروان عيسى في الغارة التي نفذناها قبل أسبوعين، مع غازي أبو طماعة".
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وأضاف أنّ "مروان عيسى هو نائب محمد الضيف، وهو من الشخصيات البارزة في الجناح العسكري لحماس وأحد مخططي هجوم السابع من تشرين الاول".

وقال أدرعي: "اما أبو طماعة فكان سابقًا قائد لواء مخيمات الوسطى في حماس وحاليًا عمل مسؤولاً عن الوسائل القتالية والمشتريات لدى حماس بكافة منظوماتها".
 
 
 
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