إعلان عاجل من الجيش الإسرائيليّ... هذا ما كشفه عن مصير مروان عيسى

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ الجيش الإسرائيليّ تمكّن من اغتيال مروان عيسى.



Advertisement وقال أدرعي: "بناء على المعلومات الاستخباراتية المتوفرة لدينا يمكن تأكيد أمر القضاء على مروان عيسى في الغارة التي نفذناها قبل أسبوعين، مع غازي أبو طماعة".

وأضاف أنّ "مروان عيسى هو نائب محمد الضيف، وهو من الشخصيات البارزة في الجناح العسكري لحماس وأحد مخططي هجوم السابع من تشرين الاول".



وقال أدرعي: "اما أبو طماعة فكان سابقًا قائد لواء مخيمات الوسطى في حماس وحاليًا عمل مسؤولاً عن الوسائل القتالية والمشتريات لدى حماس بكافة منظوماتها".