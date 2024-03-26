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عربي-دولي

مشاكل كبيرة تُواجه المصابين في الجيش الإسرائيليّ... هكذا أصبح وضعهم الصحيّ

Lebanon 24
26-03-2024 | 15:14
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كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن عددا كبيرا من مصابي الحرب مع فصائل المقاومة الفلسطينية، عانوا من "ارتجاج في المخ" لكن التشخيص الخاطئ لحالاتهم ينذر بمشاكل عقلية ربما تلازمهم طويلا، وبعضهم فقد جزءا من ذاكرته.
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وكشفت دراسة جديدة أن 60 في المائة من جرحى الحرب الذين جاءوا إلى إعادة التأهيل عانوا من ارتجاج في المخ. ويتم تشخيص البعض عن طريق الخطأ بمشكلة في الصحة العقلية.

ونقلت عن الجندي أوفيك ينون، الذي أصيب في قطاع غزة قوله: "أصبحت شخصا مختلفا، بدأت أفعل أشياء لا تناسبني".
 
أما هارئيل عمار، الذي أصيب في معركة سديروت فقال: "عندما تفحص تفكيري المعرفي، يمكنك أن ترى أن هناك مشكلة". (عربي 21)
 
 
 
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