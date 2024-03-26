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الكشف عن عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة يوميا

Lebanon 24
26-03-2024 | 15:35
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أفادت شبكة "سي ان ان" الإخبارية الأميركية نقلا عن مسؤول في "البنتاغون" بدخول ما يقرب من 200 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة في المتوسط.

 وقال المسؤول الأميركي إن هناك زيادة كبيرة في كمية المساعدات التي تتدفق إلى غزة عبر المعابر المختلفة.

 ووفق المصدر، يتم استخدام معبري رفح وكرم أبو سالم ومعبر 96 الجديد الذي افتتحته إسرائيل لنقل المساعدات.

 وأضاف المسؤول أنه بينما كانت المساعدات تصل بنحو 100 شاحنة يوميا في شباط، فإنها في طريقها إلى ما متوسطه ما يقرب من 200 شاحنة يوميا.

وتقول وكالات الإغاثة إن نحو خمس الإمدادات المطلوبة فقط يدخل غزة مع استمرار إسرائيل في هجومها الجوي والبري ردا على هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول، والذي أدى لتدمير القطاع ودفع بمناطق منه إلى المجاعة بالفعل. وأن تسليم المساعدات جوا أو بحرا مباشرة إلى شواطئ غزة التي تديرها حماس ليس بديلا عن زيادة الإمدادات القادمة برا عبر إسرائيل أو مصر.

وتزايدت الدعوات لفتح المعابر وتسريع تدفق المساعدات إلى غزة التي كان يدخلها وفقا للأمم المتحدة قبل الحرب ما لا يقل عن 500 شاحنة يوميا، في حين ان العدد اليوم يتراوح بين 100 و150 شاحنة.

( سكاي نيوز)
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