الخارجية التركية: إسرائيل بقيت وحيدة أمام مجلس الأمن

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه "حتى الولايات المتحدة لم تستطع هذه المرة عرقلة صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة"، وأضاف أن "إسرائيل بقيت وحيدة مع ظلمها".

جاء ذلك، الثلاثاء، في كلمة خلال مشاركته في برنامج إفطار رمضاني بولاية أضنة جنوبي البلاد، وحضر البرنامج المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشليك.

و لفت فيدان إلى أن العالم يمر بمرحلة "صعبة ومعقدة"، وأكد على بذل تركيا جهودا حثيثة من أجل إحلال السلام في أرجاء مختلفة من العالم.

وقال: "رغم كل الظروف الصعبة، نسعى من أجل السلام في أوكرانيا وغزة وجنوب القوقاز والعراق وليبيا ومنطقة البلقان من جهة، ونبذل كل ما في وسعنا لحماية وجودنا وأبناء جلدتنا وإخوتنا في الدين من جهة أخرى".

وأضاف :"نحشد كل إمكانيات الدبلوماسية بأساليب جديدة وغير مجربة".

وأكد فيدان على دفاع تركيا عن القضية الفلسطينية، وقال: "أنشأنا مجموعة اتصال تتحرك بالنيابة عن العالم الإسلامي بأسره".

وأردف: "تركيا أخذت مكانها بالطبع في المجموعة، والضغط الدولي الذي مارسناه يؤتي ثماره".

ولفت في هذا الإطار إلى أنه "أخيرا صدر قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار بغزة وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة".

( الأناضول)