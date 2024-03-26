مأساة جديدة في غزة... 18 شخصاً خسروا حياتهم بسبب المساعدات

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، أن 18 فلسطينيا قُتلوا بسبب إنزال جوي لمساعدات "بشكل خاطئ"، داعياً إلى وقف عمليات إنزال المساعدات بهذه الطريقة "غير المُجدية" وفتح المعابر البرية فوراً.

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وقال المكتب في بيان أن من بين القتلى 12 مواطناً لقوا حتفهم غرقاً داخل البحر قبالة محافظة شمال قطاع غزة، حيث "دخل عشرات المواطنين الجائعين إلى البحر للحصول على مساعدات ألقتها الطائرات داخل البحر، ما تسبب بغرق العشرات".

وأضاف أن 6 آخرين لقوا حتفهم "نتيجة التدافع في أكثر من مكان حيث كانوا يحاولون الحصول على مساعدات ألقتها الطائرات بشكل خاطئ أيضاً في ظل المجاعة المستمرة".

وحذر المكتب الإعلامي الحكومي من أن عمليات إنزال المساعدات جواً باتت "تشكل خطراً فعلياً على حياة المواطنين الجائعين". (سبوتنيك)