Advertisement

عربي-دولي

مأساة جديدة في غزة... 18 شخصاً خسروا حياتهم بسبب المساعدات

Lebanon 24
26-03-2024 | 15:45
A-
A+
Doc-P-1179692-638470864383823902.jpg
Doc-P-1179692-638470864383823902.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، أن 18 فلسطينيا قُتلوا بسبب إنزال جوي لمساعدات "بشكل خاطئ"، داعياً إلى وقف عمليات إنزال المساعدات بهذه الطريقة "غير المُجدية" وفتح المعابر البرية فوراً.
Advertisement
وقال المكتب في بيان أن من بين القتلى 12 مواطناً لقوا حتفهم غرقاً داخل البحر قبالة محافظة شمال قطاع غزة، حيث "دخل عشرات المواطنين الجائعين إلى البحر للحصول على مساعدات ألقتها الطائرات داخل البحر، ما تسبب بغرق العشرات".
وأضاف أن 6 آخرين لقوا حتفهم "نتيجة التدافع في أكثر من مكان حيث كانوا يحاولون الحصول على مساعدات ألقتها الطائرات بشكل خاطئ أيضاً في ظل المجاعة المستمرة".
 
وحذر المكتب الإعلامي الحكومي من أن عمليات إنزال المساعدات جواً باتت "تشكل خطراً فعلياً على حياة المواطنين الجائعين". (سبوتنيك)
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:30 | 2024-03-26
19:00 | 2024-03-26
18:30 | 2024-03-26
17:45 | 2024-03-26
17:40 | 2024-03-26
17:30 | 2024-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24