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عربي-دولي

عن مشاركة "حماس" في النظام السياسي.. ماذا قالت واشنطن؟

Lebanon 24
26-03-2024 | 15:49
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إعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء، أن حركة "حماس" ليس لها مكان في النظام السياسي المستقبلي في فلسطين.

وقال ميلر: "حماس منظمة إرهابية وحشية ارتكبت هجمات إرهابية قبل وقت طويل من 7 تشرين الاول، ثم نفذت بالطبع الهجمات الشنيعة، لذلك ليس لديهم الحق في المشاركة السياسية".
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وأضاف أنه بدلا من شن حملة عسكرية، يمكن تحقيق الهدف طويل المدى المتمثل في توفير الأمن لإسرائيل ومواطنيها من خلال التوصل إلى حل سياسي مع الشعب الفلسطيني.

كما نفى ميلر صحة ما ورد في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن انهيار محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" بسبب قرار مجلس الأمن لداعي لوقف إطلاق النار فورا.

وقال: "بيان نتنياهو الذي أعتقد أنه قال إن حماس انسحبت من محادثات تبادل الأسرى أو أن حماس رفضت المقترحات الأخيرة بسبب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، هو بيان غير دقيق من جميع الوجوه تقريبا، وغير عادل تجاه الرهائن وعائلاتهم".
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