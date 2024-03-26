إسمه غريب جدّاً... أميركي أعلن ترشّحه للرئاسة

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قام رجل من ولاية تكساس بتغيير اسمه بشكل قانوني إلى "أي شخص آخر" وأعلن ترشحه للرئاسة الأمبركية لعام 2024.وكان هذا الرجل، المعروف سابقًا باسم داستن إيبي، البالغ من العمر 35 عامًا، من قدامى المحاربين في الجيش الأميركي ومعلم الرياضيات للصف السابع في ضواحي دالاس، ولديه الآن رخصة قيادة من تكساس لإثبات تغيير اسمه.وقال إنه يريد تغيير اسمه لأنه غير راضٍ عن المرشحين الرئاسيين لهذا العام، جو بايدن ودونالد ترامب. (سكاي نيوز)