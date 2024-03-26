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العاهل الأردني يجدد رفض بلاده لأي مخطط لتهجير الفلسطينيين

Lebanon 24
26-03-2024 | 17:15
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أكد ملك الأردن عبد الله الثاني، الثلاثاء، رفض بلاده أي مخطط لتهجير الفلسطينيين، معتبرا أن التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بغزة "أولوية قصوى".

 جاء خلال لقائه ممثلي مجلسي أوقاف وكنائس القدس وشخصيات مقدسية بالعاصمة عمان، وفق بيان للديوان الملكي.

وذكر البيان أن الملك عبد الله أكد أن "الأردن مستمر في دعم وتمكين الأشقاء الفلسطينيين في صمودهم على أرضهم وفي بيوتهم ومقدساتهم، ودفاعهم عن القدس الشريف والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها".

وجدد التأكيد على "رفض الأردن أي مخطط لتهجير الفلسطينيين"، مشددا على "التصدي بكل قوة للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بالضفة الغربية وخاصة في القدس ومقدساتها".

 وأشار إلى ضرورة "وقف عنف المستوطنين والتصعيد الذي سيدفع بالمنطقة نحو الهاوية".

 وقال الملك عبد الله إن "التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة أولوية قصوى في ظل الكارثة الإنسانية في القطاع"، داعيا إسرائيل إلى "إدخال المساعدات الكافية فورا ولجميع أنحاء غزة".

( الأناضول)
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