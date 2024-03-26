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قيادي في حماس: لا ثقة برواية إسرائيل عن اغتيال مروان عيسى

Lebanon 24
26-03-2024 | 17:30
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شكك عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، مساء الثلاثاء، في صحة رواية إسرائيل بشأن اغتيالها مروان عيسى (58 عاما) نائب القائد العام لكتائب القسام.

 وقال الرشق، في بيان: "لا ثقة برواية الاحتلال عن اغتيال الأخ القائد المجاهد مروان عيسى، والقول الفصل من اختصاص قيادة كتائب القسام".

 واعتبر الرشق أن "توقيت إعادة الاحتلال" زعم اغتياله عيسى يهدف إلى "التغطية على الأزمات التي تواجه (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، وفشل جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه".

 ورغم مرور نحو 6 أشهر من حرب مدمرة مستمرة على غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني، لم تتمكن إسرائيل من القضاء على حماس ولا إعادة الأسرى.

 وفي 12 آذار الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بعد أن تلقى معلومات مخابراتية عن وجود عيسى، ولكنه عجز حينها عن تحديد مصيره.

 وإذا تأكد مقتل عيسى، فسيكون القائد العسكري الأعلى رتبة في حماس الذي تغتاله إسرائيل في حربها المتواصلة منذ 7 تشرين الأول 2023 على القطاع الفلسطيني الذي تحاصره منذ 17 عاما.

( الأناضول)
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