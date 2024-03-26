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عربي-دولي

تعيينات الجديدة.. رئيس يجري حركة في في السلك الدبلوماسي

Lebanon 24
26-03-2024 | 17:28
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اعلنت وزراة الخارجية الجزائرية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن "الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اجرى حركة جزئية في سلك رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.


وشملت هذه الحركة الجزئية 28 سفيرا، 3 قناصل عامين و3 قناصلة، طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور.
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ولفتت الوزارة في بيانها الى ان "هذه التعيينات تندرج في إطار تنشيط الجهاز الدبلوماسي، كما تهدف إلى تحسين أداء العمل الدبلوماسي في مواجهة التحديات الراهنة وضمان تكفل أمثل بجاليتنا الوطنية بالخارج".

وأكد البيان أن"التعيينات الجديدة بموجب هذه الحركة، ستدخل حيز التنفيذ، بمجرد إتمام الإجراءات التنظيمية المطلوبة".
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