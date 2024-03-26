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أهالي محتجزين إسرائيليين في غزة يغلقون شارعا رئيسيا في تل أبيب

Lebanon 24
26-03-2024 | 17:40
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أغلق أهالي محتجزين إسرائيليين بقطاع غزة، مساء الثلاثاء، شارعا رئيسيا في مدينة تل أبيب (وسط)، فيما تصدت لهم الشرطة وفرقتهم بالقوة، بحسب إعلام عبري.

 وقالت صحيفة "هآرتس": "قطع عشرات المتظاهرين وأفراد أهالي المختطفين شارع أيالون السريع بمساره المتوجه لجنوبي البلاد بالقرب من مفرق هشالوم".

 وتابعت: "تقوم الشرطة بالقوة بإبعاد المتظاهرين الذين جلسوا على الطريق، ومن بينهم أيالا ميتسغر، زوجة ابن المختطف يورام ميتسغر".

 كما ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على اثنين من المتظاهرين أحدهما قريب المحتجز أبراهام موندر، وفق ذات المصدر.

 وردد المتظاهرون هتافات تدعو إلى إطلاق سراح ذويهم المحتجزين بقطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023، وحملوا لافتات عليها عبارات من قبيل "صفقة الآن" و"نكافح من أجل إخوتنا" و"أطلقوا سراحهم".

( الأناضول)

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