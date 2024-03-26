من اختار المرشّح كينيدي نائبة له؟

اختار روبرت كينيدي الابن المرشح الرئاسي المستقل، المحامية والتقنية وسيدة الأعمال نيكول شاناهان للانضمام إلى حملته الرئاسية المستقلة كنائبة له في الترشح.



وقال في الحفل إن شاناهان هي ابنة مهاجرين "تغلبت على كل العقبات الشاقة ومضت لتحقيق أعلى مستويات الحلم الأميركي". (العربية)

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