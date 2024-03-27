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عربي-دولي

"المقاومة الاسلامية" في العراق تعلن استهداف موقعين عسكريين في إسرائيل

Lebanon 24
27-03-2024 | 00:56
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أعلنت المقاومة الاسلامية العراقية، الأربعاء، استهداف موقعين عسكريين إسرائيليين بالطيران المسيّر، مؤكدة تصعيد عملياتها ضد إسرائيل.
وقالت في بيان: "استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأربعاء، موقع سبير العسكري التابع للاحتلال الصهيوني في أراضينا المحتلة، بالطيران المسيّر".
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وفي بيان سابق، قالت ذات الجماعة إن مقاتليها استهدفوا بالطيران المسيّر قاعدة عوبدا الجوية الإسرائيلية.


وشددت الجماعة في بيانيها على استمرار عملياتها ضد إسرائيل، ردا على "المجازر" التي ترتكبها الأخير بحق الفلسطينيين.
 
ماذا نعرف عن "المقاومة الإسلامية في العراق"؟

- برز اسم الجماعة عقب أحداث 7 تشرين الاول الماضي، أي بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
- تبنت معظم الهجمات التي تعرضت لها القوات الأميركية بعد اندلاع حرب غزة مبررة ذلك بدعم واشنطن لإسرائيل.
- من أبرز الفصائل التي تنضوي تحت لواء الجماعة كتائب حزب الله العراقية وحركة النجباء.
- وفق "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"، تشير الأدلة المتوافرة إلى أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يؤدي دورا في تنسيق عمليات "المقاومة الإسلامية في العراق". (سكاي نيوز)
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