تحذير عاجل من الجيش السوداني للمدنيين.. هذا ما جاء فيه

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طالب الجيش السوداني اليوم الاربعاء، من المواطنين بالابتعاد عن مناطق تجمعات الدعم السريع بمختلف أنحاء البلاد وتجنب أي أضرار قد تطالهم، متهما الدعم السريع باتخاذ المدنيين دروعا بشرية واستخدام منازلهم ومناطقَ محيطة، مواقع عسكرية في جنوب كردفان وشمال وشرق دارفور ومناطق أخرى.وأكد الجيش أن تجمعات الدعم السريع ستكون أهدافا عسكرية مشروعة.ونشب القتال بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، في منتصف نيسان من العام الماضي مع انفجار توترات كانت تعتمل منذ فترة طويلة.ومنذ اندلاعها، أسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف وأجبر الملايين على الفرار ودفع الدولة التي تعاني من الفقر إلى حافة المجاعة.وتمخض الصراع عن أكبر أزمة نزوح في العالم، ودفع قطاعات من السكان البالغ عددهم 49 مليون نسمة إلى شفا المجاعة، وفجر موجات من القتل والعنف الجنسي المدفوع بأسباب عرقية في إقليم دارفور بغرب البلاد. (العربية)