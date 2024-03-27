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عربي-دولي

بايدن يشتم بوتين مجددا ويصفه بـ"الجزار"

Lebanon 24
27-03-2024 | 01:09
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وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشكل مهين وغير لبق، مرة أخرى أثناء حديثه أمام مجموعة من الناخبين في ولاية كارولينا الشمالية.
وتفوه بايدن بهذه الكلمات غير اللائقة، في سياق زيادة الضرائب على الأغنياء من أجل تخصيص المساعدات لأوكرانيا.
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وقال: "تخيلوا ما يمكننا فعله بهذا (الدخل من الضرائب المرتفعة على الأغنياء). يمكننا أن نفعل أشياء كثيرة، بما في ذلك الاهتمام أخيرا بحماية أوكرانيا من الجزار بوتين".
يشار إلى أن الرئيس الأميركي، أخذ ومنذ فترة بعيدة عند الحديث عن الرئيس بوتين باستخدام الكلمات الفظة وغير اللائقة. على سبيل المثال أثار بايدن فضيحة  دبلوماسية عندما وصف الرئيس الروسي بأنه "قاتل".
في شباط الماضي، علق الرئيس بوتين، على التصريحات الفظة من جانب بايدن الموجهة إليه، واصفا كلامه برد فعل متوقع وطبيعي.
وتمنى الرئيس بوتين، لبايدن الصحة، وأشار إلى أن تقييم الآخرين يشبه النظر في المرآة (كل إناء بما فيه ينضح). (RT)
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