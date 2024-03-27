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عربي-دولي

أزمة تواجه رئيس السنغال الجديد: متزوج من اثنتين.. من ستحمل لقب السيدة الأولى؟ (صور)

Lebanon 24
27-03-2024 | 01:11
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بعد فوز المعارض بسير وفاي في الانتخابات الرئاسية في السنغال، الذي يجمع بين زوجتين، انشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأول أزمة ستواجه الرئيس الجديد، وهي حول من ستحمل لقب السيدة الأولى في السنغال،

وينحدر الرئيس السنغالي الجديد (44 سنة) من مدينة امبور الواقعة في غرب البلاد. وكان أصغر المرشحين الذين بلغ عددهم 19 مرشحا في السن.

ويعد بسيرو فاي أول رئيس سنغالي يدخل القصر بزوجتين رغم انتشار ظاهرة التعدد في السنغال إلى درجة أنها تعطي الرجل في تقاليد البلد الإفريقي وجاهة اجتماعية.
 
 
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وأشعلت التغريدات على التواصل بالسؤال والتي تحمل في بعض منها نوعا من السخرية، فيما رأى البعض الآخر أنه يعد نجاحا ثانيا يضاف إلى نجاح بسيرو فاي في الانتخابات.

وسألت سيندي كراني عبر حسابها على منصة "إكس": "لقد تم تحطيم الرقم القياسي لرئيس السنغال المنتخب لديه زوجتان.. السؤال هو من ستكون السيدة الأولى؟".

وعلق الدكتور بينكينج: "نجاح مزدوج.. رئيس السنغال المنتخب مع زوجتيه الجميلتين. يا شباب تعدد الزوجات هو المفتاح. وراء كل رجل ناجح، هناك امرأة. الآن تخيل زوجتين".

وأظهرت النتائج فوز بسرو فاي بأكثر من 50% من أصوات الناخبين، واعترف منافسه الرئيسي بالهزيمة.(العربية)


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