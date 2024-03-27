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عربي-دولي

"حماس" توضح حقيقة اغتيال مروان عيسى

Lebanon 24
27-03-2024 | 01:22
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قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق إنه لا ثقة في الرواية الإسرائيلية عن اغتيال القيادي مروان عيسى، مشددا على أن القول الفصل بهذا الشأن يعود لقيادة "كتائب القسام".


وأكد الرشق أن "توقيت إعادة الاحتلال الإعلان عن اغتيال مروان عيسى يأتي للتغطية على الأزمات التي تواجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وفشل جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه".
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وكان الجيش الإسرائيلي أكد مساء الثلاثاء أنه قتل مروان عيسى الرجل الثاني في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في ضربة نفذها قبل أسبوعين، وذلك بعدما تضاربت المعلومات حول اغتياله.
وبينما قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية في 11 اذار إن الجيش يتحقق مما إذا كان عيسى بين القتلى في غارة نفذها على مخيم النصيرات، أكد نتنياهو في مقابلة تلفزيونية في اليوم ذاته أن إسرائيل قضت بالفعل على الرقم 4 في حماس، وأن الرقم 3 و2 و1 في الطريق، وقال: "كلهم فانون وسوف نصل إليهم كلهم"، دون أن يكشف عن الشخص المقصود بـ"رقم 4".
ويعد نائب محمد ضيف قائد الجناح العسكري لكتائب القسام مروان عيسى على رأس قائمة المطلوبين لدى إسرائيل إلى جانب قائد الجناح العسكري محمد الضيف، وزعيم حماس في غزة يحيى السنوار. (RT)
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