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عربي-دولي

في الساعات الأخيرة... إسرائيل تتجاهل قرار مجلس الأمن وتكثف غاراتها على رفح

Lebanon 24
27-03-2024 | 01:25
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أفاد مراسلنا اليوم الأربعاء، بأن القوات الإسرائيلية، كثفت غاراتها خلال الساعات الأخيرة على مختلف مناطق محافظة رفح جنوب قطاع غزة، مستهدفة منازل الفلسطينيين.


وقال المراسل إن 4 فلسطينيين استشهدوا جراء قصف المقاتلات الإسرائيلية منزلا يعود لعائلة ضهير في بلدة خربة العدس شمال رفح.
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كذلك، استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا لعائلة الحمايده بمخيم الشابورة وسط محافظة رفح، ومزرعة دواجن بمنطقة الشوكة شرق المحافظة.
في غضون ذلك، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات استهدفت أرضا زراعية قرب بوابة صلاح الدين، ومنزلين لعائلتي الفرا والهمص بمخيم يبنا، جنوب محافظة رفح.
يأتي ذلك، بينما دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ173، حيث تواصل القوات الإسرائيلية استهداف الفلسطينيين ومنازلهم لا سيما جنوب القطاع، رغم صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي مساء الاثنين يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. (RT)
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