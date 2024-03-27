Advertisement

عربي-دولي

صباح اليوم... زلازل متفاوتة القوة شهدتها هذه المناطق

Lebanon 24
27-03-2024 | 01:38
A-
A+
Doc-P-1179788-638471220872474570.jpg
Doc-P-1179788-638471220872474570.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقعت صباح اليوم الأربعاء 27 اذار عدة زلازل متفاوتة القوة في مناطق مختلفة من العالم.


وقد أعلنت يلينا سيميونوفا مديرة محطة يوجنوسخالين لرصد الزلازل عن رصد زلزال قوته 4.7 قبالة سواحل جزر الكوريل الروسية.
Advertisement
وقالت: "وقع في الساعة 5.03 بتوقيت موسكو يوم 27 اذار زلزال قوته 4.7 درجة قبالة سواحل جزر الكوريل". مشيرة إلى أن مركز الزلزال يقع في المحيط الهادئ على عمق 40 كيلومترا وعلى يبعد 187 كيلومترا جنوب شرق جزيرة سيموشير.
وقبل ذلك أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) عن وقوع زلزال أقوى قبالة سواحل فيجي قوته 6.7 درجة. وأن مركز الزلزال على عمق 18 كلم ويقع على بعد 588 كيلومترا جنوب غربي مدينة سوفا، التي يعيش فيها أكثر من 77 ألف شخص. ولم يعلن عن أضرار أو ضحايا. كما لم يعلن عن احتمال حدوث تسونامي.
 
ويشير مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إلى وقوع زلزال آخر يوم 27 اذار الجاري قبالة سواحل جزيرة فانواتو في المحيط الهادئ قوته 6.7 درجة ومركزه على عمق 18 كلم ويبعد 496 كيلومترا عن مدينة إيسانجيل التي يسكنها 1.4 ألف شخص. ولم ترد أي معلومات عن حدوث تسونامي أو سقوط ضحايا.
يذكر أن زلزالا قوته 5.7 وقع يوم 24 اذار قبالة السواحل الإندونيسية، وفي يوم 25 منه وقع زلزال في كامتشاتكا قوته أيضا 5.7 درجة. (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:56 | 2024-03-27
03:41 | 2024-03-27
03:31 | 2024-03-27
03:21 | 2024-03-27
03:09 | 2024-03-27
03:00 | 2024-03-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24