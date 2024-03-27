مصرع نجل أمير تنظيم القاعدة الإرهابي بحريق في اليمن.. وصورة تؤكد

توفي خالد محمد زيدان، نجل أمير تنظيم "القاعدة" الإرهابي محمد صلاح الدين زيدان، المعروف بـ"سيف العدل"، في حريق شب في منزله بمحافظة مأرب اليمنية، وفق ما أفادت به مصادر إعلامية ومحلية في اليمن.



ووفقاً لصحيفة "المنتصف" وموقع "أنباء جاسم" اليمنيين، فإن خالد قد مات خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، متأثرا بحروق بالغة في جسده نتجت عن محاولته إنقاذ ابنه من حريق شب في بيته بمديرية الوادي بمحافظة مأرب اليمنية قبيل شهر رمضان.

ونشر موقع "أنباء جاسم" اليمني، صورة وصفها بـ"الحصرية" تؤكد خبر موت خالد محمد صلاح الدين زيدان.