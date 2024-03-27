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مصرع نجل أمير تنظيم القاعدة الإرهابي بحريق في اليمن.. وصورة تؤكد

Lebanon 24
27-03-2024 | 01:52
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توفي خالد محمد زيدان، نجل أمير تنظيم "القاعدة" الإرهابي محمد صلاح الدين زيدان، المعروف بـ"سيف العدل"، في حريق شب في منزله بمحافظة مأرب اليمنية، وفق ما أفادت به مصادر إعلامية ومحلية في اليمن.

ووفقاً لصحيفة "المنتصف" وموقع "أنباء جاسم" اليمنيين، فإن خالد قد مات خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، متأثرا بحروق بالغة في جسده نتجت عن محاولته إنقاذ ابنه من حريق شب في بيته بمديرية الوادي بمحافظة مأرب اليمنية قبيل شهر رمضان.
 
ونشر موقع "أنباء جاسم" اليمني، صورة وصفها بـ"الحصرية" تؤكد خبر موت خالد محمد صلاح الدين زيدان.
 
 
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وخلال الأيام الماضية، تداول نشطاء محليون أنباء شبه مؤكدة عن موت نجل زعيم القاعدة الإرهابي، وأشارت إلى أن خالد كان يعمل ضمن لجنة الإعلام في تنظيم قاعدة نظرا لعدم خبرته بالأمور العسكرية والقيادية.

وكان خالد زيدان قد وصل اليمن في العام 2015 في سن الـ20 من عمره، وفق ما نقلته المصادر ذاتها. (روسيا اليوم)
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