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عربي-دولي

"لنجعل أميركا تصلي مرة أخرى"... ترامب يبيع الكتاب المقدس بهذا الثمن

Lebanon 24
27-03-2024 | 02:14
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قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بيع الأناجيل مقابل 59.99 دولار، قائلا إنه "يجب أن نجعل أميركا تصلي مرة أخرى".

 
يشجع المرشح الرئاسي المرتقب للحزب الجمهوري مؤيديه على شراء الكتاب المقدس "فليبارك الله الولايات المتحدة الأميركية"، المستوحى من أغنية المغني الريفي لي غرينوود، "بارك الله في الولايات المتحدة الأميركية".
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وقال ترامب في مقطع فيديو نشر على حسابه في موقع Truth Social، وهو يشجع أنصاره على شراء الإنجيل: "يجب أن نجعل أمريكا تصلي مرة أخرى"، معتبرا أن "الدين والمسيحية هما أكبر الأشياء المفقودة في هذا البلد".
وأضاف: "أعتقد أننا بحاجة إلى إعادتهما، وعلينا إعادتهما بسرعة. أعتقد أنها واحدة من أكبر المشكلات التي نواجهها".
ودافع ترامب، الذي قال إن لديه "العديد" من الأناجيل ووصفها بـ"كتابه المفضل"، من أجل إعادة "المسيحية إلى حياتنا والعودة إلى ما سيكون أمة عظيمة مرة أخرى".


وأكد موقع GodBlessTheUSABible.com أن أيا من الأموال التي تم جمعها من الكتاب المقدس لن تذهب إلى حملة ترامب الرئاسية، مشيرا إلى أنه "ليس موقعا سياسيا ولا علاقة له بأي حملة سياسية وليس مملوكا أو مدارا أو مسيطرا عليه من قبل دونالد ترامب، أو منظمة ترامب أو أي من مدرائهم أو الشركات التابعة لهم". (RT)

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