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سوريا.. تشييع مستشار بالحرس الثوري الإيراني في دمشق

Lebanon 24
27-03-2024 | 02:20
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أجريت مراسم تشييع مستشار الحرس الثوري الإيراني في سوريا بهروز واحدي في العاصمة دمشق، بعد مقتله بغارة على دير الزور.
وحسب مقاطع الفيديو المتداولة فقد تم التشييع في مرقد السيدة رقية بالعاصمة دمشق.
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وكانت وكالة "مهر" أفادت بأن واحدي قتل "جراء هجمات الجيش الأميركي على مواقع محور المقاومة في محافظة دير الزور السورية". 


هذا وأعلنت وزارة الدفاع السورية "مقتل 7 عسكريين ومدني واحد وإصابة 19 عسكريا و13 مدنيا بجروح ووقوع خسائر مادية كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة، جراء عدوان جوي شنته القوات الأميركية على عدد من البلدات والقرى والمواقع العسكرية في محافظة دير الزور".
 
وقد نفت الولايات المتحدة شن ضربات جوية فجرا على سوريا، وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ للصحفيين في واشنطن "لم نشن غارات جوية على سوريا الليلة الماضية".
وأكدت العلاقات العامة في الحرس الثوري مقتل المستشار بهروز واحدي، "نتيجة اعتداء جوي صهيوني في دير الزور شرقي سوريا، حسبما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا". (RT)
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